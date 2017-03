Fire Pro Wrestling World annunciato per PlayStation 4 e PC

ha annunciato, nuovo episodio dell'omonima serie di wrestling, molto popolare in Giappone e sempre più nota anche in Occidente. Il gioco arriverà durante la primavera su PC in Accesso Anticipato e in seguito debutterà su PlayStation 4.

Al momento non ci sono altri dettagli sulla produzione, gli sviluppatori hanno confermato che Fire Pro Wrestling World supporterà il multiplayer in locale fino a quattro giocatori su PS4 (otto giocatori su PC) mentre il multiplayer online permetterà di organizzare sfide con un massimo di altri quattro amici. Il lancio su PC (in Early Access) è atteso per la prossima primavera, poco dopo seguirà la pubblicazione su PlayStation 4.