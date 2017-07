Firefall: l'MMO di Red 5 ha chiuso i battenti dal 7 luglio

, l'ambizioso MMO per PC realizzato da, studio composto da alcuni ex membri di, ha chiuso definitivamente i battenti dallo scorso 7 luglio. Gli sviluppatori sperano di mantenere in vita il progetto trasformando Firefall in un gioco mobile.

"A malincuore, siamo spiacenti di comunicarvi che Red 5 ha deciso di sospendere i servizi di Firefall dal 7 luglio, dopo una lunga serie di considerazioni e analisi condotte dallo studio. Vogliamo ringraziarvi per aver preso parte all'esperienza di Firefall, per la vostra passione e la vostra dedizione dimostrata alla community." si legge sul sito ufficiale dello sviluppatore. Tuttavia, Red 5 ha intenzione di mantenere Firefall in vita, trasformandolo in un gioco mobile, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul progetto.

