ha annunciato cheè ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo, sviluppato da, era già disponibile su Steam dal 2012.

Firefighters - The Simulation mette i giocatori nei panni di un pompiere, chiamato a collaborare con il proprio team nel tentativo di estinguere incendi, salvare le vittime, e recuperare e neutralizzare sostanze tossiche. In apertura di articolo, potete visionare un trailer del gioco, utile a comprendere le caratteristiche principali della produzione.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Firefighters - The Simulation è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.