Firewatch e Forza Horizon 2 tra i Games with Gold di agosto 2017?

Un'immagine promozionale pubblicata da GearNuke sembra svelare la line-upper il mese di agosto, al momento ovviamente non confermata in alcun modo da

Tra i giochi gratis per gli abbonati Xbox LIVE Gold ad agosto dovrebbero trovare spazio Assassin's Creed Chronicles India per Xbox One (dal primo al 13 agosto), Firewatch per Xbox One (dal 16 al 31 agosto), Condemned Criminal Origins per Xbox 360 (dal primo al 15 agosto) e Forza Horizon 2 per Xbox 360 (dal 16 al 31 agosto), questi ultimi due come da tradizione retrocompatibili anche con Xbox One.

Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite da parte di Microsoft che, salvo imprevisti, dovrebbero arrivare nel corso della giornata odierna.