Nelle scorse ore, migliaia di sostenitori di PewDiePie hanno invaso la pagina Steam didi recensioni negative. La valutazione complessiva del gioco è passata così da "" a "", un danno di immagine notevole per un titolo indipendente sviluppato da un piccolo team.

Si tratta di una vendetta dei fan del noto YouTuber nei confronti di Sean Vanaman‏, co-fondatore dello Studio Campo Santo e autore di Firewatch: lo sviluppatore ha infatti richiesto a YouTube la cancellazione di tutti i video del gioco prodotti da PewDiePie, dopo gli insulti razzisti pronunciati da quest'ultimo durante un livestream.

Al momento, Vanaman non ha commentato la vicenda, restiamo in attesa di eventuali dichiarazioni in merito.