FlatOut 4 Total Insanity è adesso disponibile su Steam

Dopo essere stato lanciato su Playstation 4 e Xbox One lo scorso 17 marzo,fa il suo debutto anche su PC. Il gioco automobilistico ispirato ai vecchiè infatti adesso acquistabile su Steam al prezzo speciale di lancio di 38.24 euro.

La versione disponibile sullo store virtuale di Valve gode di alcuni contenuti esclusivi che comprendono le arene Icy Lake e Factory, i veicoli Ice Breaker e Toe Truck, i piloti Gadget Stewart e Dave Worker e vari brani della colonna sonora. Il publisher Strategy First non ha escluso che in futuro FlatOut 4 Total Insanity possa arrivare anche su Switch, anche se al momento non abbiamo alcuna conferma ufficiale.