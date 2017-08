FlatOut 4 Total Insanity: disponibile ora il DLC Docks and Roll

annuncia, il nuovo DLC di. Sviluppato dagli studi francesi di Kylotonn Racing Games,è già disponibile in Europa per PlayStation 4 e Xbox One.

Il DLC include tutto quello che ha fatto di FlatOut 4 Total Insanity un titolo di successo: nuove arene, nuovi circuiti e nuovi stunt per scontri sempre più esplosivi.

Polverizza gli avversari con due auto esclusive

Guida a folle velocità in una nuova arena dove distruzione e devastazione sono l’unica speranza di sopravvivere

Afferma la tua supremazia su due nuovi circuiti ambientati nei docks industriali

Due nuovi stunt per risvegliare lo spericolato che c’è in te

7 nuovi skin originali per rinnovare le auto con un nuovo look

Cinque nuovi pezzi indie che arricchiranno la colonna sonora

Docks and Roll è disponibile su PlayStation Store e su Xbox Games Store al prezzo di €4.99.