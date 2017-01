Focus Home Interactive annuncia un gioco basato su Werewolf: The Apocalypse

Il publisher franceseha annunciato di aver stretto una partnership con, società che detiene i diritti di vari brand dell'universo di, tra cui Werewolf, Mage Ascension e Vampire The Masquerade.

L'accordo porterà allo sviluppo e alla pubblicazione di un gioco basato su Werewolf The Apocalypse (conosciuto in Italia come Licantropi: L'apocalisse), sviluppato dal team Cyanide, già responsabile di titoli come Blood Bowl 2, la serie di Styx e Call of Cthulhu. Al momento non ci sono molti dettagli in merito, il titolo dovrebbe essere un GDR tradizionale e sarà svelato durante l'evento What's Next di Focus, in programma a Parigi nei giorni 1 e 2 febbraio.