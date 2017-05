Focus Home Interactive annuncia i titoli che porterà all'E3 2017

Focus Home Interactive ha annunciato i titoli che porterà all'E3 2017, evento che si terrà a Los Angeles dal 13 al 15 giugno. I piani del publisher prevedono presentazioni a porte chiuse, interviste esclusive e demo giocabili dei propri titoli.

Gli sviluppatori intratterranno la stampa con le seguenti presentazioni a porte chiuse:

Vampyr ( DontNod ): 45 minuti inediti di gameplay;

( ): 45 minuti inediti di gameplay; A Plague Tale: Innocence ( Asobo ): 15 minuti di gameplay commentati dagli sviluppatori;

( ): 15 minuti di gameplay commentati dagli sviluppatori; Call of Cthulhu (Cyanide): Un gameplay walkthrough commentato dagli sviluppatori.

In aggiunta, verranno rilasciate interviste esclusive da parte degli sviluppatori per i seguenti titoli:

Insurgency: Sandstorm ( New World Interactive );

( ); Werewolf: The Apocalypse ( Cyanide );

( ); GreedFall ( Spiders );

( ); The Surge (Deck13).

All'interno del booth di Focus Home Interactive saranno messe a disposizione all'incirca una dozzina di postazioni da gioco per provare sia le uscite recenti che quelle in arrivo, anche se non sono state specificate quali.