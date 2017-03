Football Manager 2017 giocabile gratis su Steam questo weekend

Da oggi e fino al 27 marzo,può essere scaricato da Steam a costo zero e giocato per l'intero weekend senza limitazioni di alcun tipo. Una prova gratuita per l'ultima edizione del manageriale di, disponibile su Windows, Mac OS e Linux.

Gli interessati possono aggiungere il gioco alla propria libreria Steam e iniziare a divertirsi sin da ora, inoltre segnaliamo che per tutto il fine settimana il gioco sarà in promozione al prezzo di 27.49 euro, con uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino, fissato a 54,99 euro. Indubbiamente una buona occasione per provare Football Manager 2017 su PC.