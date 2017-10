Football Manager 2018: esperienza più realistica con il motore grafico Matchday

presentano, il nuovo motore grafico grazie al qualesaprà offrire l'esperienza di gioco più realistica nella storia della serie sportivo-manageriale.

Football Manager 2018 ha un nuovo motore grafico che migliora l'illuminazione e le texture insieme al supporto Directx11. Con più animazioni in movimento, questa edizione presenta la più realistica simulazione di una partita di calcio in un gioco FM mai vista prima fino ad oggi, nella quale è stata prestata molta attenzione anche ai portieri.

Tutti questi miglioramenti insieme ai momenti pre-partita, le strategie di gruppo, le interviste, un'analisi post-partita più approfondita e un'interfaccia migliorata, permetteranno ai manager di avere tutti gli elementi necessari per reagire a qualsiasi situazione.

Per maggiori informazioni su Football Manager, o per effettuare il pre-order del gioco per avere accesso alla beta che partirà circa due settimane prima del lancio, il 10 Novembre, potete visitare questo indirizzo.