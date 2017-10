Football Manager 2018: i miglioramenti per la modalità Fantasy Draft

La modalitàè tornata in, migliorata sia nell'aspetto che nelle caratteristiche. La nuova interfaccia ne facilita l'utilizzo, fornendo ancora più opzioni per mettere alla prova le vostre qualità manageriali.

Quest'anno la modalità Fantasy Draft presenta una nuova interfaccia utente pensata appositamente per gli streamer. Con una UI più efficace ed un focus maggiore sul centro dello schermo, i giocatori potranno fare lo streaming della loro squadra sfruttando i controlli social in-game in modo chiaro e semplice.

La modalità Fantasy Draft di Football Manager 2018 presenta anche alcune nuove opzioni, tra cui pool di giocatori personalizzabili per la creazione e l'aumento del budget. Questo significa che puoi personalizzare l'esperienza di Fantasy Draft per te e per i tuoi amici grazie ad un numero maggiore di parametri. Puoi portare le tue squadre di Fantasy Draft in tutte le stagioni che desideri e i giocatori non invecchiano e non si ritirano, quindi puoi giocare per tutte le stagioni che vuoi. È veramente uno dei modi migliori per apprezzare Football Manager 2018 con gli amici, perciò assicurati di provarlo nella prossima beta!

Per maggiori informazioni su Football Manager, per effettuare il pre-order del gioco e avere accesso alla beta che partirà due settimane circa rispetto al lancio del gioco il 10 novembre, visita www.footballmanager.com. Resta sintonizzato sul canale youtube di Football Manager per altri video.