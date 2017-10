Football Manager 2018: un nuovo video per le schermate dedicate alle tattiche

presentano quest'oggi un nuovo video dedicato a. Il filmato, che potete trovare in testata, ci parla delle schermate da cui potremo agire per impostare a nostro piacimento le tattiche da applicare in campo.

Unisciti a Joe Thomlinson, di Football Daily, che ci parla delle nuove schermate con le tattiche di Football Manager 2018 nell'ultimo video di Sports Interactive. Le modifiche daranno ai manager un controllo maggiore e un approfondimento analitico sulle prestazioni del team.

La riprogettazione include l'integrazione dell'analisi tattica, in modo da poter vedere esattamente dove il tuo team è più forte e dove è più vulnerabile, delle riunioni pre-partita per spiegare il piano tattico alla tua squadra e una serie di nuovi ruoli e nuove istruzioni per i giocatori e le squadre.

Questi cambiamenti consentiranno ai giocatori di andare avanti rispetto a tutte le tendenze negative della performance del proprio team con un maggior numero di opzioni disponibili per adattarsi proattivamente o reattivamente alle circostanze in continua evoluzione del calcio!

Football Manager 2018 uscirà il 10 novembre su PC Windows, Mac, Linuex e dispositivi mobile. Pre-ordinando il gioco potrete iscrivervi e partecipare alla fase di beta del gioco; a questo indirizzo potete invece consultare i requisiti minimi e raccomandati.