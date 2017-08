Football Manager 2018 uscirà il 10 Novembre su PC e dispositivi mobile

ha annunciato che, il nuovo capitolo della famosa serie manageriale dedicata al calcio, uscirà il prossimo 10 Novembre su. Lo stesso giorno, la versione mobile intitolata Football Manager Touch 2018 sarà disponibile su smartphone e tablet.

Football Manager 2018 è disponibile per la prenotazione: i fan che la effettueranno prima di lunedì 9 ottobre e che possiedono Football Manager 2017 nella libreria Steam, otterranno uno sconto pari al 25%. Se non siete in possesso di Football Manager 2017, segnaliamo che il gioco può essere acquistato su Steam con uno sconto dell'80% fino al 17 Agosto.

Prenotando Football Manager 2018 si avrà accesso alla Beta con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data di uscita fissata per il 10 Novembre, con la possibilità di trasferire nel gioco completo i progressi accumulati durante la fase di prova.

Inoltre, ogni acquisto di Football Manager 2018 comprenderà anche una copia gratuita di Football Manager Touch 2018 per PC, Mac e Linux. Nell'attesa, segnaliamo che SEGA diffonderà ulteriori dettagli sul gioco durante il mese di Settembre.