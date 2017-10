Football Manager 2018: un video ci illustra il sistema di scouting

presentano un nuovo video dedicato a, con cui ci viene illustrato il rinnovato sistema di scouting implementato nella nuova edizione del manageriale calcistico.

Joe Thomlinson, dal famoso canale dedicato al calcio di YouTube, Football Daily, presenta uno sguardo dettagliato su come sfruttare al meglio la tua rete di scouting in Football Manager 2018. Sia che tu sguazzi in centinaia di milioni di euro oppure lavori con budget più ristretti, questo video ti darà la giusta idea per trovare il migliore giocatore adatto alla tua squadre.

Il sistema di scouting di quest’anno è stato revisionato per replicare le moderne tecniche utilizzate dai veri club di calcio e presenta strumenti più approfonditi di analisi dei dati. Utilizzando questi cambiamenti in maniera effettiva, i manager saranno stimolati per rivendicare il loro onore.

Nelle prossime due settimane, Joe e il team di Sports Interactive riveleranno ulteriori funzionalità, mentre saremo impegnati con la versione beta del gioco, che circolerà quasi due settimane prima del lancio ufficiale, stabilito per il 10 Novembre. Se sei un fan sfegatato di FM e vuoi subito passare alla versione beta, puoi avere accesso a questo con un preordinando il gioco a questo indirizzo.

Football Manager 2018 uscirà il 10 novembre su PC Windows, Mac, Linuex e dispositivi mobile.