Con il servizio di un finto notiziario sportivo,presenta le principali novità di, nuova edizione del manageriale calcistico più amato dagli appassionati di calcio.

Sports Interactive ha lavorato duramente per migliorare la già collaudata formula di gioco, Football Manager 2018 potrà contare su un roster aggiornato, un nuovo sistema di reclutamento per gli atleti, motore grafico riprogettato, nuove tattiche di gioco e tante opzioni per una miglior gestione della squadra.

Football Manager 2018 uscirà il 10 novembre su PC e in seguito arriverà su smartphone e tablet.