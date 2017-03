For Honor: 700 dollari o due anni di gioco per sbloccare tutti gli oggetti

Alcuni utenti di reddit si sono cimentati nell'improbabile calcolo del costo d'acquisto di tutti gli oggetti acquistabili con microtransazioni presenti all'interno di, il recente action game di

Decidendo di comprare tutti gli add-on di For Honor, ci servirebbe la bellezza di 723 dollari, utili ad entrare in possesso di 91.500 'steel', ossia la valuta in-game con cui acquistare skin speciali, animazioni, e altro ancora.

I bonus possono essere ottenuti anche giocando, ma sbloccarli tutti non sarebbe di certo compito facile: tenendo in conto un impegno di 1-2 ore al giorno per 5-7 giorni alla settimana, gli utenti reddit hanno calcolato che 915 giorni, ovvero più di due anni e mezzo di gioco, sarebbero necessari per centrare l'obiettivo.

For Honor è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. A proposito di microtransazioni, alcuni utenti si sono recentemente lamentati del costo dei nuovi Emote del gioco.