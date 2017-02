For Honor: annunciati i contenuti del Season Pass

ha annunciato i contenuti inclusi neldi, acquistabile al prezzo di 39,99 euro. In apertura di notizia, potete visionare un trailer di presentazione per i contenuti che arriveranno post lancio.

I possessori del Season Pass di For Honor otterranno accesso a sei nuovi combattenti sette giorni prima di chiunque altro, insieme a nuovi equipaggiamenti e i 30 giorni di Status da Campione, utili a guadagnare esperienza più velocemente. Di seguito, trovate tutti i bonus compresi nel Season Pass:

Sei nuovi eroi disponibili sette giorni prima rispetto agli altri giocatori

Sei outfit d’elite per personalizzare i nuovi eroi

Un esclusivo effetto raggio di sole per tutti gli eroi

Tre contorni speciali per emblemi o Tre casse dell’avvoltoio per sbloccare equipaggiamento aggiuntivo

30 giorni di Status da Campione che permettono di dare boost di XP agli amici, più XP per il crafting e ulteriori loot di fine match.

Tutti i contenuti del Season Pass, fatta eccezione per i sei nuovi eroi e i loro outfit d’elite, saranno disponibili in contemporanea all’uscita del gioco il 14 febbraio 2017. I nuovi eroi saranno disponibili a coppie all’inizio della nuova stagione della Guerra delle Fazioni, un conflitto persistente e multipiattaforma tra cavalieri, vichinghi e samurai che modificherà il mondo di For Honor. Dopo questo periodo di early access, gli eroi potranno essere sbloccati attraverso Acciaio, la valuta in-game di For Honor guadagnabile grazie a sfide e match conclusi.



Altri contenuti aggiuntivi, inclusi nuovi equipaggiamenti, nuove mappe e modalità, saranno disponibili gratuitamente per tutti i giocatori successivamente al lancio. Alcuni di questi contenuti saranno disponibili in early access per i possessori del Season Pass. I giocatori che vogliono affinare le proprie abilità prima dell’uscita ufficiale di For Honor possono partecipare alla Open Beta che si terrà dal 9 al 12 febbraio 2017. Questa versione Beta includerà la nuova modalità Eliminazione, un round alla meglio di cinque, quattro contro quattro senza respawn. La modalità Eliminazione si unisce alle altre modalità che saranno disponibili nella Open Beta, tra cui Dominio, Rissa e Duello, e nove eroi giocabili.



Al momento dell’uscita, For Honor offrirà la possibilità di scegliere tra dodici eroi giocabili e cinque diverse modalità multiplayer. Sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con altri studi di Ubisoft, For Honor offre una campagna davvero avvincente, oltre a un’emozionante esperienza multiplayer. I giocatori potranno vestire i panni dei guerrieri di tre grandi fazioni: gli arditi cavalieri, i brutali vichinghi e i misteriosi samurai, combattendo fino alla morte in una serie di campi di battaglia intensi e realistici. Arte della Guerra, l’innovativo sistema di combattimento di For Honor, garantisce un controllo totale dei propri guerrieri, consentendo ai giocatori di utilizzare le abilità e gli stili di combattimento di ogni eroe per eliminare tutti i nemici che li ostacoleranno. For Honor sarà disponibile dal 14 febbraio 2017.