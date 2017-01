For Honor: annunciati i contenuti della Closed Beta

ha svelato i contenuti dell’imminente Closed Beta di, che si svolgerà dal 26 al 29 gennaio su tutte le piattaforme. Nei quattro giorni della Beta, i giocatori avranno l’opportunità di provare nuovi contenuti multiplayer, nuove mappe e nuovi eroi giocabili.

Inoltre, Ubisoft annuncia il lancio di SCARS, un sito web interattivo che consente ai giocatori di scoprire la storia dei guerrieri di For Honor e, completando l’esperienza, di ricevere persino un codice per partecipare alla Closed Beta. Durante la fase di test, i giocatori potranno scoprire il tipo di guerriero che c’è in loro, scegliendo fra oltre 9 diversi eroi appartenenti alle tre fazioni di For Honor: gli arditi cavalieri, i brutali vichinghi e i misteriosi samurai. Ogni eroe è dotato di un proprio stile di combattimento, oltre a un particolare set di armature, armi, abilità e progressi. I giocatori potranno confrontarsi tra loro in tre modalità multiplayer davvero adrenaliniche e intense, Dominio 4x4, Rissa 2x2 e Duello 1x1, in sei ambientazioni tattiche e coinvolgenti, che includono 3 nuove mappe. I giocatori che parteciperanno alla Closed Beta potranno inoltre provare per la prima volta la Guerra delle Fazioni, un’attività multiplayer cross-platform presente anche nel gioco finale che fa eco all’enorme conflitto tra cavalieri, vichinghi e samurai. Per partecipare alla Closed Beta occorre iscriversi a questo indirizzo.

In SCARS, la nuova esperienza digitale di For Honor, le cicatrici svelano la storia dell’intenso e sanguinoso conflitto tra i grandi guerrieri. Il Guardiano, il Kensei e il Razziatore si scontrano in un emozionante duello, incrociando le spade per la resa dei conti finale, dando vita a una serie di 12 video inediti e realizzati in esclusiva. Per onorare i propri eroi, i partecipanti devono scegliere l’arma che meglio rappresenta il proprio spirito guerriero. Scegliendo la spada, l’ascia o la nodachi, i giocatori possono personalizzare tre elementi di ciascuna arma, dando vita a oltre 192 combinazioni possibili. Una volta armati, potranno unirsi a questo conflitto eterno e ottenere un codice per la Closed Beta.