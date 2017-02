For Honor: azione e combattimenti nel nuovo gameplay trailer

Dopo la pubblicazione del video dedicato alla personalizzazione e alla progressione dei personaggi diè tornata a mostrare alcune sequenze di gioco spettacolari in un nuovo gameplay trailer: ve lo abbiamo riportato in calce alla notizia.

Nel video vengono mostrati diversi scenari di combattimento che si possono presentare nel corso delle partite, gettando uno sguardo ravvicinato alle tre fazioni presenti nel gioco (Cavalieri, Samurai e Vichinghi). Vi ricordiamo che fino al 12 Febbraio è possibile giocare all'Open Beta: sulle nostre pagine trovate una guida con alcuni consigli e suggerimenti utili per prendere dimestichezza con le meccaniche di gioco. For Honor uscirà il 14 Febbraio su PC, Xbox One e PS4.



Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica dedicata alle notizie più importanti della settimana.