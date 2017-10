For Honor celebra Halloween con l'evento "Festa dell'oltremondo"

Dopo Overwatch Killing Floor 2 , anchesi appresta a celebrare Halloween.ha infatti annunciato che da oggi fino a giovedì 2 novembre 2017 si terrà la

Nel corso di questo evento speciale sarà possibile trovare nei forzieri oggetti cosmetici a tema (equipaggiamento, costumi, emote, maschere ecc) con cui personalizzare i propri eroi. È stata inoltre introdotta la nuova modalità Endless March, ovvero una variante della modalità Dominio in cui i soldati infliggeranno più danni e appariranno come scheletri. Il trailer che trovate in apertura di notizia vi offre una piccola anteprima delle novità della Festa dell'oltremondo. E voi parteciperete all'evento di Halloween di For Honor?