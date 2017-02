For Honor: la Closed Beta a confronto su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro

Digital Foundry ha di recente pubblicato una nuova video analisi, questa volta dedicata al confronto tra le versioni PlayStation 4 Standard e PlayStation 4 Pro della Closed Beta di, l'atteso action game diin arrivo il 14 febbraio su PC, PS4 e Xbox One.

Come specificato dai colleghi britannici, il titolo sembra presentare un comparto grafico soddisfacente su entrambe le piattaforme, sebbene su PlayStation 4 Pro sia abbastanza evidente il salto di qualità dovuto alla risoluzione nativa in 1440p (contro i 1080p di PS4 Standard), e a una pulizia e definizione dell'immagine superiori. Il frame-rate, invece, si attesta in entrambi i casi sui 30fps, presentando una stabilità granitica su PlayStation 4 Pro.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in calce, ricordiamo che For Honor farà il suo debutto il prossimo 14 febbraio su PC, PS4 e Xbox One. In prossimità del lancio del gioco, Ubisoft ha inoltre annunciato l'arrivo di una Open Beta, accessibile a tutti i giocatori dal 9 al 12 febbraio.