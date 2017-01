For Honor: la closed beta partirà il 26 Gennaio su Console e PC

ha confermato la data di lancio per la closed beta di: il periodo di prova si estenderà dalal, e sarà disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4. A fondo pagina vi abbiamo riportato il trailer di annuncio.

Oltre a proporre un assaggio della componente multiplayer, la closed beta permetterà di partecipare all'evento "War of the Factions", dove i giocatori potranno quale fazione supportare fra le tre disponibili (Vichinghi, Samurai e Cavalieri), contribuendo alla classifica generale registrata sul server (sulle nostre pagine trovate ulteriori dettagli sull'evento e sui contenuti della beta). For Honor è atteso il 14 Febbraio su PC, Xbox One e PS4.