For Honor: Combattimenti all'arma bianca nel nuovo action game di Ubisoft - Video Recensione

Dopo aver testato unaspettacolare ma accessoria, è giunto finalmente il momento di cimentarsi nel vero cuore della nuova produzione targata: il comparto multigiocatore.

È sui campi di battaglia dell’online, infatti, che For Honor mette in mostra tutte le sue enormi potenzialità. Nonostante il titolo sia dotato di meccaniche di gioco profonde ed intelligenti, resta però la sensazione che il team di sviluppo non sia riuscito ad esprimere al massimo tutto il potenziale del combat system, specialmente nelle modalità che coinvolgono più di due giocatori in sanguinose e caotiche battaglie campali. In attesa che Ubisoft inauguri la prima stagione di partite classificate, non ci resta che attendere le prossime mosse del publisher francese, per capire se sarà in grado di garantire una serie di nuovi contenuti su cui si baserà il successo di For Honor.