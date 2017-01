For Honor: Open Beta in programma dal 9 al 12 febbraio

Un'email inviata agli abbonati Twitch Prime e trapelata su NeoGAF ne aveva già anticipato l'esistenza, ed ora è arrivata direttamente la conferma da parte di Ubisoft:avrà una Open Beta, giocabile dal 9 al 12 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, proprio in prossimità dell'uscita finale del gioco.

L'Open Beta conterrà quattro modalità (Eliminazione, Dominio, Rissa, e Duello) e nove eroi, così da offrire ai giocatori una versione di prova piuttosto corposa. Ricordiamo che For Honor sarà disponibile a partire dal 14 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per maggiori informazioni sull'action game di Ubisoft, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.