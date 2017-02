For Honor: Digital Foundry confronta le versioni PC e PS4 Pro

Quest'oggi Digital Foundry ci propone un'analisi tecnica di, il nuovo titolo diincentrato sui combattimenti all'arma bianca, confrontando le versioni Playstation 4 Pro e PC.

Come è facile immaginare, l'edizione PC è quella che offre l'esperienza migliore, grazie alla risoluzione nativa 4K e al framerate sbloccato che permette di giocare a 60 fps. Su PS4 Pro il gioco si difende egregiamente, proponendo una risoluzione upscalata in 4K (partendo da quella nativa di 1440p) che per qualità generale dell'immagine eguaglia la versione PC: le differenze, infatti, si notano solamente a distanza ravvicinata. La versione PC, tuttavia, può vantare draw distance, ambient acclusion e ombre migliori, oltre a una maggiore complessità geometrica di alcune parti dello scenario. Per quanto riguarda il framerate, la console di Sony garantisce i 30fps, anche se in rare occasioni è possibile assistere a piccoli cali. Per maggiori informazioni su For Honor, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.