For Honor a confronto su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro

Il canale YouTube Candyland ha pubblicato nelle ultime ore un nuovo video confronto, questa volta dedicato alle versioni PlayStation 4 Standard e PlayStation 4 Pro di, il nuovo action game didisponibile da pochi giorni.

Come potete notare dal filmato che vi riportiamo in calce (visionabile anche in risoluzione 4K), For Honor si difende egregiamente su entrambe le piattaforme di Sony, ma è sensibile il miglioramento tecnico e grafico su PlayStation 4 Pro dovuto alla risoluzione upscalata in 4K (la risoluzione nativa è di 1440p). Ricordiamo che anche i possessori di TV HD possono beneficiare delle migliorie apportate da PS4 Pro, grazie al lavoro di downsampling svolto dalla macchina che permette di ottenere un'immagine più pulita e definita.

For Honor è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.