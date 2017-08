For Honor: i contenuti della Stagione 3 si mostrano in video

ha da poco pubblicato diversi nuovi video dedicati alla Stagione 3 di, con cui l'action game si arricchirà a breve di tanti nuovi contenuti che sapranno tenere occupata ancora a lungo la sua userbase.

Nello specifico, i filmati mettono in mostra i due nuovi Eroi Highlander e Gladiatore, insieme alle mappe Sentinel e Viking Village. I nuovi contenuti saranno disponibili su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 15 agosto come parte del Season Pass del gioco, o acquisibili tramite l'esborso di 15.000 steel (la valuta in-game). Il 12 agosto, infine, Ubisoft terrà un nuovo livestream con cui potremo dare un'occhiata ancor più approfondita a tutte le novità della terza stagione del gioco.

For Honor è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che nel corso del weekend il titolo è giocabile gratuitamente su tutte le piattaforme.