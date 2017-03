For Honor: gli utenti protestano per i costi delle emote

Grazie ai cosiddetti punti 'steel' è possibile effettuare diversi acquisti in-game all'interno di, il recente action game didisponibile su PC, PS4 e Xbox One. Lo store online del gioco permette infatti di accedere a skin speciali, animazioni e altro ancora.

Per guadagnare questa valuta, i giocatori possono semplicemente prendere parte a dei match online o completare delle sfide, ma arrivare ad una somma soddisfacente di steel in questo modo richiede molto tempo di gioco. I più impazienti, quindi, possono optare per l'acquisto di steel tramite soldi reali, ma non sono pochi gli utenti che si stanno lamentando nelle ultime ore per i costi, ritenuti esagerati, delle animazioni messe in vendita da Ubisoft: una emote può arrivare a costare fino ai 7.000 punti steel, l'equivalente di 7 euro reali.

Facendo un rapido confronto, le emote vendute da Bungie in Destiny costano pressoché le stesse cifre, con 500 'silver' necessari per acquistare un'animazione, e 1.000 silver accessibili pagando la somma di 9,99 euro.

For Honor è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.