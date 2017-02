For Honor debutta al primo posto della classifica italiana software per console

conquista il primo posto della classifica italiana software per console nella settimana di lancio (13/19 febbraio). Sul gradino più alto del podio troviamo la versione PS4 del gioco, seguita da quella per Xbox One e da

Classifica Italiana Console - 13/19 Febbraio 2017

Da segnalare il buon successo di Sniper Elite 4 (quinto posto) e Nioh, che riesce a restare saldamente in top ten nella settimana successiva al lancio. Debutto in decima posizione per Dragon Ball Fusions.

FOR HONOR - PS4 FOR HONOR - Xbox One FIFA 17 - PS4 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE - PS4 SNIPER ELITE 4 LIMITED EDITION - PS4 MINECRAFT - PS4 NIOH - PS4 GRAND THEFT AUTO V - PS4 RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD - PS4 DRAGON BALL FUSIONS - NINTENDO 3DS

Classifica Italiana PC (13/19 Febbraio 2017)

THE SIMS 4 OVERWATCH CALL OF DUTY BLACK OPS II FOOTBALL MANAGER 2017 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FARMING SIMULATOR 17 GRAND THEFT AUTO

Su PC, il leader è ancora una volta The Sims 4, seguito da Overwatch e Call of Duty Black Ops II. Continuano a riscuotere enorme successo tutti i principali episodi della serie Call of Duty Modern Warfare, oltre al più recente Infinite Warfare (versione Legacy Edition).