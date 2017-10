For Honor: i dettagli dello speciale evento di Halloween 'Festa dell'Oltremondo'

: In occasione di Halloween,ha annunciato uno speciale evento perchiamato. Fino al 2 novembre e su tutte le piattaforme, questa particolare variante della modalità dominio 4v4 vedrà spettrali scheletri invadere i campi di battaglia.

L'aggiunta della modalità speciale Endless March introduce un nuovo set di regole per la modalità Dominio 4v4, che sfida i giocatori ad adattare le proprie strategie per eliminare la squadra avversaria. In Endless March, i soldati appaiono come scheletri e sono in grado di infliggere danni brutali. Conquistando le zone si otterranno solo punti temporanei, mentre l'unico modo per ottenere punti permanenti sarà uccidere i soldati e i giocatori nemici. Come in Dominio, per vincere è necessario raggiungere 1.000 punti e sconfiggere i quattro giocatori nemici.

La v offre ai giocatori anche una serie di nuove ricompense a tema Halloween. I giocatori potranno personalizzare i propri eroi con speciali completi dotati anche di maschere, in grado di trasformarli in una versione spettrale di se stessi. Anche i contenuti settimanali di For Honor rilasciati durante questo periodo avranno un tocco di Halloween per celebrare questo speciale evento a tempo limitato.

Sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con altri studi di Ubisoft, For Honor offre una campagna davvero avvincente, oltre a un'emozionante esperienza multiplayer. I giocatori potranno vestire i panni dei guerrieri di tre grandi fazioni: gli arditi cavalieri, i brutali vichinghi e i misteriosi samurai, combattendo fino alla morte in una serie di campi di battaglia intensi e realistici. L’innovativo sistema di combattimento di For Honor, l’Arte della guerra, garantisce un controllo totale dei propri guerrieri, consentendo ai giocatori di utilizzare le abilità e gli stili di combattimento di ogni eroe per eliminare tutti i nemici che li ostacoleranno. For Honor continuerà a espandersi e migliorare con una nuova stagione a partire da novembre, oltre ai piani futuri per introdurre i server dedicati.