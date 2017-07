For Honor: disponibile l'aggiornamento 1.10 con diverse correzioni

ha reso disponibile l'aggiornamento 1.10 di. Già disponibile per il download su, l'update si occupa di correggere diversi bugs presenti nell'hack n' slash.

La nota della patch riporta il fix di un noto crash, l'aggiustamento di molteplici meccaniche di combattimento che possono essere utilizzate come exploit, una migliore stabilità tra i giocatori durante le partite online e una rapida individuazione e conseguente rimozione dei giocatori che inficiano sulla stabilità dei match multigiocatore.

Una recente studio effettuato dalla testata Githyp dimostrava come il titolo di Ubisoft avesse perso gran parte della sua userbase; per tutta risposta, la softwarehouse ha bollato queste informazioni come fake news. For Honor è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.