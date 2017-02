For Honor disponibile da oggi nei negozi, pubblicato il trailer di lancio

annuncia cheè ora disponibile in tutto il mondo per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC digitale. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato il trailer di lancio del gioco.

Sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con altri studi di Ubisoft, For Honor offre una campagna davvero avvincente, oltre a un’emozionante esperienza multiplayer. I giocatori potranno vestire i panni dei guerrieri di tre grandi fazioni: gli arditi Cavalieri, i brutali Vichinghi e i mortali Samurai, combattendo fino alla morte in una serie di campi di battaglia intensi e realistici. L’innovativo sistema di combattimento di For Honor, l’Arte della Guerra, garantisce un controllo totale dei propri guerrieri, consentendo ai giocatori di utilizzare le abilità e gli stili di combattimento di ogni eroe per eliminare tutti i nemici che li ostacoleranno.

For Honor è disponibile sul mercato dopo due sessioni Beta di grandissimo successo a cui hanno partecipato più di 6 milioni di giocatori unici per un totale di oltre 2 miliardi di minuti giocati su PC e console. Le Beta su PC sono state le più giocate nell’intera storia di Ubisoft con 1,8 milioni di utenti. Inoltre, i partecipanti della Open e della Closed Beta hanno potuto provare la Guerra delle Fazioni, il metagame persistente e multipiattaforma del gioco. Al termine della Open Beta, la vittoria è andata alla fazione dei Cavalieri, garantendo gli Emblemi del Potere dotati di cornici dorate a tutti i giocatori che gli hanno prestato fedeltà. Questi premi, oltre a quelli aggiuntivi della beta per tutte le fazioni, saranno disponibili anche nella versione finale.

La Guerra delle Fazioni sarà disponibile anche dopo l’uscita del gioco. Per iniziare, i giocatori giureranno fedeltà alla propria fazione preferita. Da quel momento in poi, ogni battaglia multiplayer influenzerà l’intero scenario, poiché i giocatori otterranno Risorse di Guerra in base alle proprie prestazioni. Le Risorse di Guerra potranno quindi essere impiegate per aiutare i giocatori a conquistare e difendere i vari territori. Ogni partita potrà fare la differenza poiché tutti i giocatori contribuiranno alla gloria della propria fazione durante ognuna delle stagioni multiplayer competitive della durata di 10 settimane. Una volta conclusa la stagione, tutti i giocatori di For Honor riceveranno dei premi in base alla posizione della propria fazione. Al termine di ogni stagione, la Guerra delle Fazioni sarà resettata e riprenderà dopo un periodo di pausa.

Inoltre, per tre stagioni successive all’uscita, saranno rilasciati anche una serie di contenuti aggiuntivi, tra cui nuovi eroi, mappe, modalità ed equipaggiamenti. I possessori del Season Pass avranno la possibilità di accedere in anticipo ad alcuni di questi contenuti.