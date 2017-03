For Honor: disponibile la patch 1.04

ha annunciato che la patch 1.04 diè ora disponibile per il download su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta perlopiù di un update minore, mirato a correggere un bug legato al Conquistatore presentatosi con il precedente aggiornamento, e a migliorara la stabilità durante il gioco.

La patch introduce anche alcuni accorgimenti pensati specificatamente per la versione Xbox One del titolo. Da oggi, sulla piattaforma Microsoft sarà possibile decidere se attivare o meno gli inviti; mentre i giocatori a cui non sarà possibile unirsi (se si trovassero, ad esempio, in Modalità Storia, Addestramento, o nelle schermate di caricamento) non potranno nemmeno mandare inviti di gioco ai propri amici. Infine, se avrete uno slot libero, le opzioni di invio degli inviti non saranno più inaccessibili.

For Honor è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Recentemente, il game director del titolo ha risposto alle critiche ricevute legate al costo delle microtransazioni.