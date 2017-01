For Honor Beta: ecco alcune soluzioni per risolvere i problemi di avvio su PC

La beta diè ora disponibile per essere giocata, ma sfortunatamente alcuni utenti hanno riscontrato seri problemi su PC, talvolta non riuscendo nemmeno a lanciare l'applicazione di gioco.ha quindi deciso di venire incontro ai giocatori, offrendo loro alcune soluzioni pratiche per risolvere il problema.

Se non riusciste a lanciare la beta di For Honor su PC, è consigliato di utilizzare Uplay in modalità admin: per farlo basterà cliccare con il tasto destro sull'icona della piattaforma, selezionare Proprietà, poi su Compatibilità ed infine "Esegui come amministratore".

Fra gli altri consigli, è suggerito di disabilitare il vostro sistema anti-virus, escludendone l'operatività nei confronti di Uplay e del gioco; di assicurarvi che il gioco sia correttamente installato nel disco locale :C; di avviare la beta tramite un diverso profilo Windows; e di scollegare qualsiasi periferica esterna non utile in quel momento, inclusi i joypad (da riconnettere dopo il lancio dell'applicazione) e i software relativi. Infine, per chi utilizzasse una GPU Intel integrata, la casa francofona consiglia, al contrario, di attivare la GPU dedicata: per fare ciò, basterà andare sotto la voce "Impostazioni Setting 3D" nel pannello di controllo di NVIDIA, navigare fino al file .exe della beta e specificare da lì quale GPU si intenda utilizzare.

Ricordiamo che For Honor uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 14 febbraio.