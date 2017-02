For Honor: ecco le migliorie apportate dalla day one patch

ha annunciato le migliorie apportate dalla day one patch di: l'aggiornamento del lancio (ora disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One e PC), include una lunga serie di correzioni e ottimizzazioni per il gioco.

Di seguito, la lista delle novità della patch day one di For Honor:

Matchmaking

I paesi nei pressi del Mar Mediterraneo sono ora elencati sotto la regione Europa

Audio

Risolti alcuni problemi relativi al bilanciamento del flusso audio

Personaggi

Correzioni delle collisioni e miglioramenti delle animazioni

Interfaccia



Migliorato il menu Inviti

Corretti errori nei testi in varie lingue

Risolti alcuni problemi di visualizzazione

Altre migliorie



Correzione bug e problemi minori

Miglioramento della stabilità generale

Miglioramenti connettività e matchmaking

Miglior bilanciamento dei personaggi

Se volete saperne di più su For Honor vi rimandiamo alla prova del single player e vi invitiamo a sintonizzarvi su Twitch dalle 16:00 per il live gameplay del gioco.