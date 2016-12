For Honor: ecco la valutazione ricevuta dall'ente ESRB

Come ben sappiamo, ogni gioco è tenuto a ricevere una valutazione da parte degli appositi enti che stabiliscano a quale pubblico il prodotto sia rivolto, e lo stesso è accaduto recentemente per, che sarà disponibile nel mese di febbraio. L', com'era facile prevedere, ha ritenuto il titolo adatto a un pubblico maturo.

Il gioco di Ubisoft, come già mostrato nei trailer e nei video gameplay, ha come tema delle cruente lotte tra cavalieri, vichinghi e samurai, senza risparmiare al pubblico sangue e violenza. È proprio su questo che verte la descrizione fornita dall'ESRB: "Questo è un videogioco d'azione nel quale il giocatore prende il controllo di una delle tre fazioni (cavalieri, vichinghi o samurai) in una lunga battaglia per stabilire il proprio dominio", si legge. "Completando missioni e obbiettivi, i giocatori utilizzano spade, asce e lance per uccidere guerrieri nemici in combattimenti corpo a corpo. Vengono frequentemente mostrati effetti di tipo splatter quando i nemici vengono uccisi, in alcune aree è possibile vedere grandi macchie di sangue e teste impalate su delle picche. I giocatori possono effettuare degli attacchi finali molto cruenti (ad esempio, la decapitazione) che vengono evidenziati dalla telecamera con un primo piano. Le cutscene mostrano scene altrettanto violente: guerrieri legati e decapitati con le spade, o giustiziati con un colpo alla testa".

Di certo, questa descrizione non sorprende coloro che sono già informati su For Honor, ma è chiaro che il gioco non sia adatto ad un pubblico sensibile.

For Honor sarà disponibile dal 14 febbraio 2017 su PC, PS4 e Xbox One.