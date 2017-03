For Honor: il game director risponde alle critiche sulle microtransazioni

Durante un recente livestream, il Game Director di(Damien Kieken) ha risposto alle critiche relative alle microtransazioni e in particolar modo al prezzo degli, giudicati troppo costosi dalla community.

Queste le parole di Damien Kieken: "Non è mai stata nostra intenzione farvi sbloccare tutti i contenuti del gioco, pensate a World of Warcraft o a un qualsiasi MOBA, certamente non vorreste mai ottenere tutti i personaggi o sbloccare qualsiasi contenuti presente nel gioco. Abbiamo previsto che ogni utente avrebb utilizzato al massimo tre personaggi e tutta l'economia in-game è basata su questa tesi. Gli oggetti estetici sono solamente dei contenuti endgame, secondo la nostra teoria dovreste volerli sbloccare solamente dopo molte settimane di gioco. Stiamo pubblicando vari contenuti per dare maggior scelta agli utenti, molti sono difficili da ottenere ma questo dovrebbe invogliarvi a giocare di più e progredire, con l'obiettivo di raggiungere nuovi livelli. In ogni caso, stiamo ascoltando i feedback della community e valutando la situazione."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?