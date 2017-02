For Honor o Ghost Recon Wildlands in regalo per chi acquista un notebook MSI

annuncia che, acquistando un notebook da gaming conoppure 1070, si può avere in regalo uno dei nuovissimi titoli di, a scelta traoppure, non appena quest'ultimo sarà disponibile.

Per poter richiedere il gioco scelto, occorre acquistare il notebook da uno dei rivenditori selezionati da NVIDIA per il proprio bundle. Ma non è finita, perché MSI offre di più. Fino al 28 Marzo 2017, infatti, chi acquisterà un notebook MSI con GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 o 1070, oltre a scegliere uno dei due nuovi giochi Ubisoft, potrà ottenere anche il Ghost Recon: Wildlands Season Pass, che darà accesso a due importanti espansioni del titolo non appena saranno rese disponibili

Per beneficiare di quest'ulteriore imperdibile vantaggio, è necessario registrare sul sito MSI il notebook acquistato e ricevere così gratuitamente il codice del season pass.