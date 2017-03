For Honor è il gioco più scaricato di Febbraio per PS4

ha pubblicato la classifica con i 20 giochi più scaricati sula Febbraio.di Ubisoft si aggiudica il primo posto sul versante, confermandosi una nuova IP che ha saputo attirare la curiosità dei giocatori.

Per quanto riguarda i titoli Playstation 4, For Honor (uscito il 14 Febbraio) si è aggiudicato il primo posto tra i giochi più venduti a Febbraio, seguito da Horizon Zero Dawn (uscito in Nord America il 28 Febbraio) e Nioh. Su Playstation 3 spunta al primo posto Need for Speed Most Wanted, mentre Job Simulator è stato il titolo più venduto per Playstation VR. Per consultare le classifiche complete potete visitare la relativa pagina sul Playstation Blog. Cosa ne pensate del traguardo di For Honor?