For Honor: Guida alla Fazione dei Cavalieri

presenta tre distinte fazioni di gioco, caratterizzate da un diverso approccio al combattimento. Ciascun eroe presente nel titolo ricopre un ruolo specifico nel relativo schieramento e può spesso diventare un avversario temibile.

Padroneggiare il combat system di ciascun personaggio, oltre a essere gratificante, consente dunque di guadagnare un notevole vantaggio contro gli avversari che andrete a fronteggiare nelle varie modalità di For Honor. In questa guida andremo quindi ad analizzare la fazione dei Cavalieri, fornendovi utili indicazioni e consigli che vi permetteranno di ottenere il massimo dall’esperienza di gioco.

Per secoli i cavalieri di Ashfeld sono stati un ammasso disorganizzato di inetti condottieri e bande girovaghe di mercenari, ma nell'ultimo decennio, anche se non sempre volontariamente, si sono riuniti sotto un unico stendardo: quello della Legione di Ossidiana, guidata da Apollyon. I cavalieri rappresentano senza ombra di dubbio la fazione più equilibrata in For Honor, offrendo ai giocatori il giusto compromesso tra abilità d’attacco, difesa e parate. Passiamo ora ad analizzare le varie classi che compongono lo schieramento dei Cavalieri.

Guardiani

I Guardiani sono dotati di un buon equilibrio tra attacco e difesa ed indossano armature a piastre parziali, cotte di maglia e corpetti di cuoio, brandendo enormi spadoni a due mani con cui abbattono i nemici e bloccano gli attacchi. La sua potente spallata, non parabile, può tuttavia rivelarsi un prezioso asso nella manica in più di un’occasione. I Guardiani possono inoltre contare su un’efficace offensiva, ovvero una spallata non parabile, che spezza le combo dei nemici ed offre la possibilità di prendere in mano il controllo della situazione. Questa classe è inoltre equipaggiata con uno spadone a due mani che garantisce un buon raggio d’azione senza incidere in maniera pesante sulla velocità di movimento del personaggio. Grazie al gran numero di abilità base di cui sono dotati, i Guardiani rappresentano la scelta ideale per chi non ha molta confidenza con il gioco.

Conquistatori

I Conquistatori sono guerrieri dall'armatura imponente che si affidano al proprio stile difensivo e a letali mazzafrusti per fiaccare il nemico fino a schiacciarlo. Questi personaggi sono inoltre dotati di grandi scudi da utilizzare per bloccare le offensive nemiche, puntando quindi al contrattacco. Gli attacchi effettuati con gli scudi non possono inoltre essere parati dagli avversari, conferendovi in tal modo un grande vantaggio durante il combattimento. Sfruttate il mazzafrusto per infliggere danni concatenati ai nemici ed aprire le loro difese, facendovi largo tra le fazioni avversarie. I Conquistatori sono particolarmente popolari nei match multiplayer e rappresentano la scelta ideale per tutti coloro che prediligono uno stile di gioco difensivo ad una strategia votata fortemente all’attacco.

Pacificatrici

Le Pacificatrici sono rapide, letali e spesso in grado di vincere uno scontro prima ancora che il nemico si accorga della loro presenza. Questi eroi usano i loro pugnali per infliggere lacerazioni che causano danni nel tempo e, nonostante la loro potenza offensiva sia abbastanza ridotta, l’elevata velocità e mobilità permettono alle Pacificatrici di contrastare i nemici a viso aperto o allontanarsi dal pericolo in tutta sicurezza. Per sfruttare nel migliore dei modi questa classe dovrete imparare a contrattaccare e portare a termine le schivate con il giusto tempismo, poiché le abilità difensive delle Pacificatrici lasciano piuttosto a desiderare. In tal modo riuscirete ad abbattere con relativa facilità ogni avversario e, soprattutto, i nemici privi di grande mobilità. Le Pacificatrici rappresentano la scelta ideale per tutti i giocatori dotati di una discreta conoscenza del gioco nonché di ottimi riflessi.

Giustizieri

I Giustizieri fondono le caratteristiche di un eroe pesante e di un'avanguardia. Essi sono infatti potenti, ma anche straordinariamente efficaci nei contrattacchi. Questa classe è in grado di sfruttare potenti attacchi per stordire l’avversario ma, d’altro canto, è dotata di una mobilità alquanto ridotta. Ciò rende i Giustizieri un facile bersaglio per i personaggi più veloci come, ad esempio, le Pacificatrici, abili nelle offensive rapide. I Giustizieri rappresentano quindi la scelta ideale per tutti i giocatori che godono di una piena consapevolezza delle dinamiche di gioco, nonché delle arene in cui i combattimenti prendono luogo. Tenete infine a mente che questa classe può mantenere i nemici sbilanciati, meccanica di vitale importanza nelle mappe in cui sono disposti precipizi e trappole da poter sfruttare a proprio vantaggio.