For Honor: Guida, consigli e suggerimenti utili per l'Open Beta

In attesa del lancio (previsto per il 14 febbraio) è partita ufficialmente l'Open Beta di, che permetterà agli interessati di provare le modalitàvestendo i panni di uno dei nove personaggi a disposizione, selezionabili tra le classi

L'Open Beta di For Honor proseguirà fino alle 02:00 del mattino (ora italiana) di lunedì 13 febbraio. In questa guida troverete quindi alcuni utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla fase di test, in attesa dell’arrivo ufficiale del titolo su PC e console.

Guardate i video dedicati agli eroi

For Honor presenta delle meccaniche di gioco piuttosto complesse e, per apprenderle al meglio, dovrete visionare i filmati dedicati agli eroi. Dopo aver completato il tutorial iniziale, recatevi nel menu e selezionate la voce Come Giocare, seguita da Allenamento Avanzato. Focalizzatevi su di un eroe alla volta, in modo da prendere confidenza con i personaggi che vi interessano maggiormente. Ciò vi permetterà inoltre di ottenere speciali monete da spendere in gioco, che vi permetteranno di sbloccare nuovi eroi, acquistare potenziamenti ed altro ancora.

Non trascurate la pagina dedicata ai Moveset

Ciascun eroe dispone di un moveset dedicato, perciò dovrete prendere confidenza con i comandi di gioco il prima possibile. Questi sono facilmente visionabili tramite un’apposita voce del menu, alla sezione Come Combattere. In tal modo, potrete affinare il vostro stile di gioco e studiare nuove tattiche da affinare durante la vostra avventura.

Allenatevi con i bot

Prima di tuffarvi negli scontri online, vi consigliamo vivamente di spendere qualche ora allenandovi contro l’intelligenza artificiale. Per farlo, dovrete selezionare la Modalità Libera o, in alternativa, impostare un match personalizzato con le vostre preferenze di gioco. Ovviamente, ciò vi permetterà ottenere nuovi punti esperienza e ricompense in-game.

Raggiungete il livello 5 con Warden prima di dedicarvi a nuovi eroi

All’inizio di For Honor potrete utilizzare unicamente gli eroi Warden, Raider e Kensei. Tra questi, Warden presenta uno stile di gioco piuttosto semplice e al contempo completo, che vi permetterà di apprendere le basi del titolo con relativa facilità. Quindi, prima di focalizzare la vostra attenzione su nuovi eroi, vi consigliamo di utilizzare Warden e raggiungere il livello 5 assieme a lui, in modo da prendere confidenza con il combat system.

Prestate attenzione alla classificazione degli eroi

Prima di sbloccare nuovi eroi, prestate attenzione alla loro classificazione. I personaggi di For Honor sono infatti divisi in base al loro stile di gioco ed al livello di abilità richiesto per utilizzarli al meglio. Concentratevi quindi sugli eroi più semplici da comandare, in modo da familiarizzare con le meccaniche del titolo.

Osservate la minimappa

La minimappa, collocata nell’angolo inferiore destro nella schermata di gioco, può spesso rivelarsi un vero e proprio asso nella manica. Questa vi permetterà infatti di tenere traccia dell’azione, monitorando gli spostamenti dei compagni e gli avversari presenti nelle vicinanze, in modo da ridurre le probabilità di essere colti alla sprovvista.

Studiate l’avversario

Durante gli scontri, cercate sempre di studiare le movenze dell’avversario ed evitate di precipitarvi subito nella mischia. Diversamente, incapperete infatti una morte pressoché certa, dettata dall’impossibilità di reagire prontamente all’offensiva nemica. Prendetevi alcuni secondi per scrutare e studiare gli avversari, in modo da assimilare le loro movenze e mettere in atto un'adeguata strategia volta al contrattacco.

Gestite nel migliore dei modi la stamina

Durante i vari combattimenti, cercate di non perdere mai di vista l'indicatore della vostra stamina. Questa costituisce infatti un elemento di vitale importanza ai fini del gioco, in grado di decretare la differenza tra la vita e la morte: un livello di stamina basso vi renderà vulnerabili agli attacchi nemici, aumentando esponenzialmente le vostre probabilità di insuccesso. Cercate perciò di dosare gli affondi e ricordate di non avanzare a vuoto, altrimenti periterete entro pochi secondi. Quando possibile, provate inoltre a parare gli attacchi nemici evitando di schivarli, in modo da consumare un minore quantitativo di stamina.