For Honor e Horizon Zero Dawn giocati su Twitch il 27 febbraio

Come ogni lunedì, ripartono gli appuntamenti targati Everyeye Live: oggi pomeriggio saremo in diretta su Twitch con due trasmissioni dedicate a, due dei titoli più caldi del momento.

Alle 15:00, RapiDNade sarà in diretta per il live gameplay di For Honor mentre a partire dalle 17:00 vi mostreremo le prime fasi di gioco di Horizon Zero Dawn, nuovo titolo di Guerrilla Games in uscita il primo marzo su PlayStation 4.

Vi invitiamo a sintonizzarvi sul nostro canale agli orari indicati, registrandovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. L'iscrizione, inoltre, è obbligatoria per poter interagire in chat durante le dirette con la redazione e la community.