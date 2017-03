For Honor: l'affluenza dei giocatori su PC è calata più del 50%

Dopo aver ricevuto un ottimo feedback da parte degli utenti di tutte le piattaforme sin dalle fasi Beta,ha visto calare l'affluenza dei suoi giocatori PC più del 50%, come è emerso dall'analisi condotta dal sito Githyp

Al lancio, For Honor poteva vantare 46.000 utenti attivi su Steam, riuscendo così a piazzarsi anche nella Top 10 dei titoli più giocati sulla piattaforma di Valve. Tuttavia, una settimana dopo l'utenza è scesa a 21.000 giocatori, per poi attestarsi sui 15.000 nei sette giorni successivi. Si tratta di un calo dell'affluenza degli utenti PC simile a quella registrata in passato da Tom Clancy's: The Division, altro titolo Ubisoft che ha sempre puntato molto sul comparto online.

Ricordiamo che For Honor è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Oggi è stata resa disponibile la patch 1.03 su PS4 e Xbox One.