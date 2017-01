For Honor: nuovi trailer dedicati al Lawbringer, il Valkyrie e il Samurai Nobushi

Sono da poco comparsi online tre nuovi trailer dedicati agli eroi di For Honor che mostrano il Valkyrie, il Lawbringer e il Samurai Nobushi. Il video di quest’ultimo è visibile in testata, mentre gli altri possono essere consultati seguendo i link riportati all’interno della notizia.

Ubisoft ha confermato che la closed beta della sua nuova IP sarà disponibile dal 26 al 29 gennaio sia su PC che console, e darà la possibilità ai giocatori di cimentarsi nell’evento Guerra delle Fazioni. L’hack and slash sviluppato da Ubisoft Montreal permetterà di sfidarsi in battaglie medioevali schierandosi in una delle tre fazioni presenti: I Legion, I Chosen, e I Warborn. Potete consultare il trailer del Valkyrie cliccando qui, mentre quello dedicato al Lawbringer è raggiungibile seguendo questo indirizzo.

For Honor sarà disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4 il 14 febbraio 2017.