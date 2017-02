For Honor: un nuovo trailer con i riconoscimenti della stampa

ha pubblicato un nuovo trailer percon i riconoscimenti della stampa internazionale: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia. Il gioco è disponibile dal 14 Febbraio su PC, Xbox One e Playstation 4.

Sulle pagine di Everyeye.it trovate la videorecensione completa del titolo e una recensione dedicata alla campagna single player del nuovo action game targato Ubisoft. Per farvi un'idea sulla struttura delle missioni single player potete dare un'occhiata ai video gameplay delle primi cinque missioni tratte dalla campagna, mentre per i possessori delle console Sony riproponiamo il confronto tecnico tra le versioni PS4 e PS4 Pro. For Honor è disponibile dal 14 Febbraio su PC, Xbox One e Playstation 4.