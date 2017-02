For Honor: oggi è l'ultimo giorno per giocare con l'Open Beta

Disponibile a partire dal 9 Febbraio su, l'Open Beta disarà aperta a tutti i giocatori fino alle ore 02:00 del 13 Febbraio. Oggi è l'ultima occasione per provare con mano le modalità Eliminazione, Duello, Rissa e Dominio.

Se volete gustarvi al meglio queste ultime ore di prova vi consigliamo di leggere la nostra guida all'Open Beta di For Honor, in cui vi diamo qualche suggerimento sulle meccaniche di gioco, sul sistema di combattimento e sugli Eroi messi a disposizione. Nell'attesa che il titolo venga pubblicato il 14 Febbraio su PC, PS4 e Xbox One, potete gustarvi l'ultimo spettacolare gameplay trailer rilasciato da Ubisoft.