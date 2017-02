For Honor: oltre 6 milioni di utenti hanno giocato con le due beta

ha pubblicato le statistiche complessive sulle due beta di, fissando a oltre 6 milioni il numero di utenti che hanno giocato durante il periodo di prova. La guerra delle fazioni è stata vinta dai Cavalieri.

Disponibile a partire da oggi su PC, Xbox One e Playstation 4, For Honor è stato giocato nel corso delle due beta da oltre 6 milioni di utenti (3 milioni di persone hanno giocato all'Open Beta dal 9 al 12 Febbraio), 1.8 milioni dei quali su PC (record per un gioco Ubisoft su questa piattaforma). Dal momento che la guerra delle fazioni è stata vinta dai Cavalieri, i giocatori che ne hanno fatto parte riceveranno degli Emblemi speciali come ricompensa. Con l'occasione vi ricordiamo di dare un'occhiata alle nostre impressioni sulla campagna single player di For Honor.