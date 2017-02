Il client dell'Open Beta diè ora disponibile per il preload su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Tutti gli interessati possono quindi scaricare il file e prepararsi all'arrivo della fase pubblica di test, in programma dal 9 al 12 febbraio.

L'Open Beta di For Honor metterà a disposizione gli stessi contenuti della Closed Beta con l'aggiunta della modalità Eliminazione e di alcuni nuovi eroi. Ricordiamo che coloro che hanno già scaricato il client della beta chiusa non dovranno riscaricare il file per partecipare alla beta pubblica.

For Honor sarà disponibile dal 14 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, l'Open Beta permetterà agli sviluppatori di raccogliere gli ultimi feedback prima del lancio.