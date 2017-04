For Honor: la patch 1.05 ritarda di una settimana su console

ha annunciato che ladiverrà pubblicata con una settimana di ritardo su. L'update, già disponibile su PC, include diverse modifiche alle modalità di gioco e al bilanciamento delle partite.

La conferma di questo slittamento è arrivata in occasione dell'ultimo "This Week in For Honor", dove Ubisoft ha promesso l'arrivo di nuovi fix nel corso delle prossime settimane, con l'obiettivo di migliorare la stabilità generale del gioco. Mentre i giocatori console dovranno attendere la prossima settimana per scaricare la patch 1.05, il publisher ha già confermato l'arrivo della patch 1.06 su PC per il mese prossimo.

Ricordiamo che For Honor è disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.